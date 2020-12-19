Тегеран, , 09:32 — REGNUM 18 декабря вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в письме премьер-министру Катара Халиду бен Халифе бен Абдель Азизу Аль Тани поздравил катарский народ и правительство с Национальным днём. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании Джахангири выразил надежду, что обе страны будут использовать имеющиеся возможности для укрепления двусторонних отношений на основе братских связей и взаимоуважения. Он также выразил надежду, что растущее сотрудничество между двумя странами в различных сферах, безусловно, пойдет на пользу совместным интересам Ирана и Катара.

Говоря о текущих связях между Ираном и Катаром, вице-президент страны заявил, что обе страны станут свидетелями дальнейшего укрепления взаимодействия в сферах экономики, политики, культуры, а также науки.

Национальным днём Катара считается дата объединения страны в 1878 году, которая ежегодно отмечается 18 декабря. Праздник был учрежден 21 июня 2007 года указом наследного принца и наследника престола шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.