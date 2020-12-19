Тегеран, , 09:36 — REGNUM 18 декабря посол Ирана в Маскате Али Наджафи подчеркнул необходимость укрепления отношений между двумя странами на встрече с министром высшего образования, научных исследований и инноваций Омана Рахматом бинт Аль Махругией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он также обсудил с оманским министром развитие сотрудничества между двумя странами в смежных областях. Ссылаясь на имеющиеся возможности, Наджафи призвал расширять сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее 8 ноября 2020 года Наджафи встретился с султаном Омана Хайтамом Бен Тариком Аль-Саидом во Дворце Байт Аль-Барака в Маскате и вручил ему копию своих верительных грамот. Иранский посол провел встречи с министром энергетики и минеральных ресурсов Омана Мухаммедом бен Хамадом аль-Румхи, заместителем премьер-министра Шахабом Бен Тариком Аль-Саидом и другими официальными лицами этой страны.