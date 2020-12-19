Тегеран, , 09:56 — REGNUM 18 декабря посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что страна поддерживает мирные переговоры по Афганистану и считает, что их успешное завершение требует гибкости и терпения всех сторон. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану, Тахт Раванчи отметил, что Иран и Афганистан имеют общие религиозные, культурные, языковые и исторические корни.

«Наши безопасность, социально-культурное развитие и экономический рост тесно взаимосвязаны. Как совсем недавно заявил наш президент, мы рассматриваем безопасность в Афганистане как нашу собственную безопасность», — отметил иранский дипломат.

По его словам, десятилетняя напряжённость обстановки в Афганистане может быть прекращена только на основе всеобъемлющего и инклюзивного мирного процесса под руководством афганского правительства с участием всех афганских группировок.