Тегеран, , 10:13 — REGNUM 18 декабря посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади в своем послании заявил, что никаких переговоров по иранской ядерной сделке (СВПД) не будет и в случае ее возрождения нет необходимости в новом документе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Нет необходимости усложнять ситуацию», — написал он в своем твиттере, при этом отметив:

«Как я уже говорил, единственная роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заключается в мониторинге и проверке добровольных мер, связанных с ядерной областью, как это подробно описано в СВПД, а также в регулярном обновлении фактов в этой связи. Представление любой оценки того, как выполняются обязательства (например, ссылка на нарушение), абсолютно выходит за рамки мандата агентства, и его следует избегать».

«Международное агентство по атомной энергии сыграло свою роль в переговорах по СВПД», — подчеркнул иранский дипломат. По его словам, обязательства сторон и задачи МАГАТЭ были надлежащим образом определены и согласованы, и каждая сторона знает, что делать для реализации этой сделки.