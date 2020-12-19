Тегеран, , 10:17 — REGNUM 17 декабря председатель Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что Исламский мир с его геополитическим и геостратегическим положением, а также природными и человеческими ресурсами обладает многочисленными возможностями стать «силой мирового уровня в глобальной геополитической системе». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 декабря.

Выступая на шестом заседании Конгресса мусульманских географов, проходившем в режиме онлайн, Бакери подчеркнул, что ценность этого конгресса имеет особое и чрезвычайное значение для географов исламского мира, поскольку сфера охвата и определение географии выходят далеко за рамки простого описания и анализа природных и человеческих явлений.

«Ответственность географов исламского мира выходит далеко за рамки этапа описания и анализа географических реалий мира и исламских стран; скорее они должны обеспечить решение для развития и объединения всех стран исламского мира», — отметил генерал-майор.

По его словам, исламский мир владеет примерно двумя третями мировых ископаемых энергетических ресурсов, наиболее важными проливами, необходимыми для международной морской торговли и привлекательными рынками, однако государства должны «оптимально использовать эти активы».

Призывая исламские страны устранить разногласия и перейти к созданию политической коалиции, требующей постоянного статуса исламского мира в Совете Безопасности ООН, он заявил, что они должны также учредить совместные исламские банки и совместный торговый рынок, обменивающийся товарами по льготным тарифам.