Тегеран, , 10:19 — REGNUM 17 декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что возрождение иранской ядерной сделки при избранном президенте США потребует заключения нового соглашения, поскольку обстоятельства кардинально изменились. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 декабря.

В интервью агентству Reuters Рафаэль Гросси заявил, что сторонами было совершено слишком много нарушений, чтобы соглашение вновь вступило в силу. «Я не могу себе представить, что они собираются сказать, что вернулись к исходной точке, хотя такой точки не существует», — сказал глава МАГАТЭ в продолжение своего заявления.

«Ясно, что должен быть протокол, или соглашение, договоренность или какой-то вспомогательный документ, который определит, что мы в итоге делаем», — добавил он.

Говоря о мерах Ирана по сокращению обязательств по СВПД после одностороннего выхода США из соглашения и неспособности европейских сторон выполнить свои обязательства, Гросси сообщил:

«Мы видим больше (ядерного) материала, больше активности, действует все больше центрифуг. Так что же происходит со всем этим? Это вопрос, который они должны решить на политическом уровне».

Тезисы претензий прозвучали после того, как генеральный директор Международного агентства по атомной энергии в интервью телеканалу CBS News раскритиковал выход США из ядерной сделки и заявил, что Иран добивается безопасности и стабильности во всем мире.