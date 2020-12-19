Сараево, , 02:34 — REGNUM Президент Федерации Боснии и Герцеговины Маринко Чавар 18 декабря в интервью боснийскому телеканалу прокомментировал отказ членов президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича и Желько Комшича устроить приём министру иностранных дел России Сергею Лаврову после того, как в Сараево 16 декабря он встретился с третьим членом и председателем Президиума Милорадом Додиком.

«Это показатель невоспитанности и отсутствия культуры. Когда кто-то приходит к вам в гости, вы принимаете его и беседуете с ним. С другой стороны, Джаферович и Комшич продемонстрировали совершенно любительский, легкомысленный подход по отношению к одной из величайших держав в мире», — подчеркнул Чавар.

Он также отметил, что они пытаются таким образом угодить кому-то, кто преследует свои собственные корыстные интересы.

«Мы, должностные лица в Боснии и Герцеговине, должны всегда учитывать интересы государства и народа, который мы представляем. Джаферович и Комшич нарушили все правила, устроили дипломатический скандал и нанесли огромный ущерб Боснии», — заявил Чавар.

Он добавил, что теперь все внимание боснийских политиков устремлено на администрацию нового президента США Джо Байдена, который, как ожидается, благодаря «перестройке» Дейтонского соглашения сможет превратить Боснию и Герцеговину в государство гражданского общества.

«Местные хорваты сказали бы, что на самом деле Босния и Герцеговина будет превращена в боснийское, антидейтонское государство, как это, хотя и безрезультатно, ожидалось и от предшественников Байдена», — отметил президент.