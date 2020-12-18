Аддис-Абеба, , 23:55 — REGNUM Правительство Эфиопии объявило награду за информацию о местонахождении лидеров «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), 18 декабря сообщает агентство Reuters.

За сведения о том, где скрываются глава НФОТ Дебрецион Гебремикаэль и другие высокопоставленные лидеры сепаратистов, правительство Эфиопии обещает заплатить миллион быр ($260 000).

Лидеры НФОТ бежали из столицы Тыграя Мэкэле 28 ноября, перед её захватом правительственными войсками.

Читайте также: Военные Судана снова обвинили Эфиопию в нападении