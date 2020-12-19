Москва, , 09:46 — REGNUM Заявление пресс-службы Роспотребнадзора, согласно которому из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии эпидемиологическая обстановка соответствует критериям ведомства по COVID-19, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё отношение 18 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Возможно, пандемия научит нас не только чаще мыть руки и не приближаться друг к другу в очереди, но и интересоваться больше странами, куда мы едем на отдых, специфическими болезнями там и способами их избежать. Это цивилизованно, учитывать рекомендации медицинских служб и тех, кто отвечает за эпидемиологическую обстановку. Накануне новогодних каникул и вероятных путешествий граждан России важно соблюдать эти рекомендации и понимать, что от вашего решения зависит не только собственное здоровье, но и здоровье близких людей», — пишет Диана Р.

Многие комментаторы пришли к выводу, что критерии, выставленные Роспотребнадзором, призваны оградить население России от посещения тех стран, как считают в ведомстве, они могут находиться не в безопасности.

«Есть определенные критерии Роспотребнадзора для оценки эпидемиологической ситуации в странах. И ни для кого не секрет, что почти везде она критическая. Потому что заболеваемость слишком высокая! Да, представьте себе, всего три страны выдержали эту оценку. И это информация для тех, кому дома не сидится. Ведь наверняка люди захотят куда-нибудь поехать. Так пусть хоть сверяются с данными Роспотребнадзора. Это для их безопасности. Вот решайте, что важнее: здоровье или желание попутешествовать в период пандемии», — написала Камилла К.

Некоторые же задались вопросом: почему в «безопасный» список попали те страны, в которых можно заразиться другими смертельными заболеваниями? Ведь помимо коронавируса есть и другие опасные вирусы, отмечают люди.

«Отлично, но у меня вопросы: как можно считать безопасной страну (Танзания) с наличием таких смертельных заболеваний, как малярия и желтая лихорадка?! Как можно выпускать наших граждан в эту страну без обязательных прививок, которые уже давно существуют, но должны быть сделаны далеко заранее? Уже озвучены случаи завоза малярии, к сожалению, с трагическим исходом», — пишет пользователь «У».

Другие указали на странность в подходе руководства России к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Они отметили, что посещение иностранных государств разрешено, в то время, как многие заведения в городах РФ имеют ограничения по посещению.

«Вот блин, а в Питере общепит будет пострашней той же Турции. Особенно ночью. Особенно перед НГ. Ковид просто перед праздником активируется немного раньше — если быть точными, то на 4 часа раньше», — написала пользователь Анна.

Напомним, 18 декабря пресс-служба Роспотребнадзора опубликовала сообщение, согласно которому из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии эпидемиологическая обстановка соответствует критериям ведомства по COVID-19.