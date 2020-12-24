Белград, , 16:33 — REGNUM Глава канцелярии по Косово в правительстве Сербии Петар Петкович 23 декабря раскритиковал интервью депутата Европарламента и докладчика по Косово Виолы фон Крафон.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик обвинил евродепутата «в открытом продвижении независимости Косово и нападках на президента Сербии Александра Вучича».

Читайте также: ЕС поможет Косово в проведении досрочных выборов — евродепутат

Напомним, в интервью для Deutsche Welle фон Крамон заявила, что она не верит, что Александр Вучич действительно останется привержен своим заявлениям о том, что до конца его пребывания на посту Сербия не признает Косово, поскольку политик сильно заинтересован во вступлении Сербии в Евросоюз, условием которого является признание независимости Косово.

Петкович подчеркнул, что Сербия, вопреки заявлениям фон Крамон, не собирается идти на уступки по вопросу о статусе Косово, поскольку позиция Сербии основана на международном праве и даже на ценностях самого Евросоюза. Сербский министр заявил, что заявления евродепутата наносят ущерб репутации ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС поможет Косово в проведении досрочных выборов — евродепутат