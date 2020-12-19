Приштина, 19 декабря 2020, 22:40 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 18 декабря в интервью для албанского новостного агентства ABC News заявила о намерении создать свою партию и объединить усилия с «Движением за самоопределение» на будущих выборах.
Напомним, ранее Вьоса Османи состояла в партии Демократическая лига Косово, стоящей на либеральных позициях, в то время как «Самоопределение» — партия левого, социал-демократического толка.
По словам Османи, в настоящее время ведутся переговоры о коалиции.
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Вьоса Османи была исключена из руководства ЛДК за поддержку лидера «Самоопределения» Альбина Курти, из которого ЛДК вышла из-за того, что не разделяла стремление Курти проводить более независимую от США политику. Курти и Османи пользуются значительной популярностью в Косово, однако им противостоят «системные партии» — ЛДК, Демократическая партия Косово и Альянс за будущее Косово.
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