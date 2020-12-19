Приштина, , 22:40 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 18 декабря в интервью для албанского новостного агентства ABC News заявила о намерении создать свою партию и объединить усилия с «Движением за самоопределение» на будущих выборах.

Напомним, ранее Вьоса Османи состояла в партии Демократическая лига Косово, стоящей на либеральных позициях, в то время как «Самоопределение» — партия левого, социал-демократического толка.

По словам Османи, в настоящее время ведутся переговоры о коалиции.

Вьоса Османи Я верю, что есть воля с обеих сторон к такому объединению, но не могу сказать, произойдет ли это, но у нас общая цель, мы оставим идеологические различия и будем бороться против захвата государства, граждане ждут, что мы решим эти проблемы. Мы должны объединить силы, случится же объединение в коалицию до или после выборов — зависит не только от меня, но и от другой стороны.

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Вьоса Османи была исключена из руководства ЛДК за поддержку лидера «Самоопределения» Альбина Курти, из которого ЛДК вышла из-за того, что не разделяла стремление Курти проводить более независимую от США политику. Курти и Османи пользуются значительной популярностью в Косово, однако им противостоят «системные партии» — ЛДК, Демократическая партия Косово и Альянс за будущее Косово.

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