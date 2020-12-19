Приштина, , 08:59 — REGNUM 18 декабря, по возвращении из трехдневной поездки в Албанию, исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи рассказала журналистам о встрече тет-а-тет с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи рассказала, что в ходе встречи с рамой обсуждался продвигаемый Белградом проект Балканского мини-Шенгена, в котором изначально участвует Албания и к которому Косово обязалось присоединиться после подписания Вашингтонских соглашений о нормализации отношений между Косово и Сербией.

По словам политика, данную идею поддерживает правительство Косово, но это правительство меньшинства.

При этом глава Косово заявила, что Сербия, участвуя в региональных инициативах — ЦЕФТА, Берлинском процессе — не соблюдает обязательства по устранению барьеров в торговле и дестабилизирует обстановку в Косово, Боснии и Герцеговине и Черногории.

Османи назвала целью своего визита в Албанию повышения уровня сотрудничества и координации между республиками.

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