Приштина, , 19:01 — REGNUM ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) 18 декабря передал министерству образования и науки Косово 633 планшета на нужды детей-инвалидов.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее еще 167 планшетов были переданы организациям по поддержке детей-инвалидов.

Оборудование было передано в Косово через посольство Великобритании. Министр образования Косово Рама Ликай в ходе церемонии по передаче оборудования заявил о важности цифровизации учебного процесса.

Глава офиса ЮНИСЕФ в Косово Лариса Брунн, в свою очередь, подчеркнула, что дети-инвалиды более подвержены риску заражения коронавирусом.

Согласно исследованию, проведенному статистическим агентством Косово при сотрудничестве с ЮНИСЕФ, только у 53% детей в Косово есть компьютер или планшет, что осложняет для них переход на дистанционное обучение.

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