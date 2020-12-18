Донецк, , 23:24 — REGNUM О стремительном ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе сообщила 18 декабря министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщает Донецкое агентство новостей.

Никонорова «Ситуация на линии соприкосновения продолжает стремительно ухудшаться: официальный Киев в разы увеличил обстрелы территории республики из запрещённого Минскими соглашениями вооружения».

Она отметила, что наиболее страдает от украинской агрессии южная часть ДНР. Министр иностранных дел призвала страны-гаранты Минских соглашений вмешаться в происходящее, чтобы остановить преступления властей и военного командования Украины.

От Киева Донецк требует приступить к согласованию детализированных параметров работы координационного механизма по верификации и предупреждению нарушений.

Никонорова «Иначе мы оставляем за собой право адекватного ответа на действия вооружённых формирований Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что территория республики 20 раз подвергалась за эту неделю обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований.

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