София, , 07:20 — REGNUM Очередное заседание Совета Евросоюза состоялось 17 декабря, на котором вопрос о начале уже одобренных переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в альянс вновь был отложен на полгода.

Напомним, на текущем этапе Болгария блокирует переговоры, отказываясь одобрить переговорные рамки и начало первой межправительственной конференции до того, как Северная Македония согласится на ряд уступок по вопросам идентичности. До сих пор в Евросоюзе говорили о необходимости разрешения противоречий, но прямо не осуждали выставленные Скопье условия — а это требование об отказе от упоминаний о македонском языке в официальных документах Евросоюза, снятие памятных табличек, упоминающих о болгарской оккупации страны, а также признание наличия болгарского происхождения у македонского языка и культуры.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, 16 декабря в заключение по расширению по настоянию Софии были включены слова об «ошибочной интерпретации истории» и было использовано удлиненное название Македонии. Такой текст заключения был одобрен постоянным комитетом представителей в Брюсселе. Однако на следующий день случилось неожиданное — Словакия и Чехия при поддержке Австрии наложили вето на принятие такого нового заключения по расширению.

Часть текста заключения, в которой от Македонии требуется «избегать претензий, основанных на ошибочной интерпретации истории», что для Болгарии означает отказ Македонии от «претензий» на македонское меньшинство, которое в Софии считают болгарским, представители этих двух стран назвали неприемлемым для документов ЕС.

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