Сараево, , 23:30 — REGNUM Энвер Казаз, известный боснийский политолог и профессор философского факультета в Сараево, 18 декабря в интервью боснийскому телеканалу прокомментировал отказ членов президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича и Желько Комшича устроить приём министру иностранных дел России Сергею Лаврову после того, как в Сараево 16 декабря он встретился с третьим членом и председателем Президиума Милорадом Додиком. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Профессор Казаз также отметил, что Комшич и Джаферович, несмотря ни на что, «должны были знать, что и во время войны ведутся переговоры», и что после визита Лаврова «проблемы никуда не денутся».

«Боюсь, у Боснии и Герцеговины нет долгосрочной политической стратегии, и принять её она не способна. Боюсь, что таким образом нельзя решить политические проблемы в Боснии и Герцеговины. Ни скандалы, ни политика ведения конфликтов, ни политика отстаивания национальной гордости без совершения реальных политических шагов не решат наши проблемы», — сделал вывод профессор Казаз.

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