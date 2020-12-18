Аден, Йемен, , 23:13 — REGNUM «Правительственная коалиция» Йемена объявила о договоренностях с сепаратистами Южного Йемена о разделении власти в новом правительстве в Адене, 18 декабря сообщает агентство Reuters.

Жители Йемена Dan

Согласно договоренностям, в новое правительство Абд-Раббу Мансура Хади, которого поддерживает Саудовская Аравия, войдут представители «Южного переходного совета».

Отряды Хади, сепаратисты Южного Йемена и другие группы являются союзниками в борьбе против правительства хуситов в Сане.

Читайте также: Иран внес в черный список посла США за «подрывную деятельность в Йемене»