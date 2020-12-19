Тирана, , 08:36 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи с 16 по 18 декабря находилась с визитом в Албании, где обратилась с речью к депутатам парламента. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Приведем основные положения ее выступления:

Османи подчеркнула, что албанцы — древний народ, который много дал западной культуре. Османи назвала Албанию общей родиной албанцев и их общей мечтой.

Политик поблагодарила Албанию за помощь в Косовской войне, заявив, что благодарность косовского народа народу Албании будет длиться вечно.

Османи заявила о существовании «духовной связи» между албанцами и «албанского культурного пространства» и подчеркнула, что Албания и Косово идут плечом к плечу по пути евроинтеграции. Политик призвала помнить общее прошлое албанцев, то есть помнить о жертвах косовской войны — 13 тысячах убитых, среди которых 1133 ребенка и 1600 пропавших без вести.

Османи назвала независимость Косово «печатью» на судьбе и свободе народов Балкан.

Вьоса Османи Мы понимаем, что такое жить под давлением режима, при котором этническая принадлежность — достаточный аргумент для того, чтобы быть преследуемым и убитым, мы пережили это и можем засвидетельствовать это. Нас поддерживает история.

Османи подчеркнула важность человеческого капитала и вовлеченности женщин и молодежи в экономическую активность.

Османи призвала парламент Сербии присоединиться к парламенту Косово и одобрить совместную резолюцию с осуждением «сербкого геноцида».

Косово не может отплатить Сербии ни своей территорией, ни путем других уступок за геноцидальную политику против нас. Сербия должна покаяься, попросить прощения и быть осуждена. А не получать компенсации. И это должно быть ясно всем, мы должны ясно говорить об этом в любой другой стране мира.

Вьоса Османи

Османи призвала всех албанцев в Косово, Албании, Черногории и Македонии преодолить различия ради национального сплочения и выступить с единой позицией, чтобы поддержать албанцев в парламенте Сербии.

И.о. президента Косово назвала «миролюбивый албанский народ» самым проевропейским и проамериканским в мире и призвала Албанию и Косово устранить все барьеры для передвижения между ними, чтобы в конечном итоге Косово присоединилось к Албании.

Политик подчеркнула, что многие албанские семьи проживают и в Косово, и в Албаниии. Османи рассказала, что она происходит из смешанной семьи: ее дед жил в Югославии, пережил пытки и умер в тюрьме, а дядя ее мамы возглавлял Военную Академию в Албании, где «был похоронен заживо режимом Эневера Ходжи».

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