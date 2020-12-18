Вашингтон, , 22:38 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении дополнительных санкций против Венесуэлы. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба министерства финансов США.

В американский чёрный список включена занимающаяся биометрическими данными компания Ex-Cle Soluciones Biometricas, которая, как утверждается, поставляла властям Венесуэлы оборудование и программное обеспечение «для фальсифицированных парламентских выборов 6 декабря».

Персональные санкции введены также в отношении двух физических лиц — Карлоса Сан Агустина и Маркоса Хавьера Мачадо Рекены, которых Вашингтон связывает с деятельностью данной компании.

Санкции предполагают заморозку активов на территории США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами списка.

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