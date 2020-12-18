18 декабря 2020 | Время чтения 11 мин

В отношении США к Сербии за последние тридцать лет просматривается завидная последовательность, и это не изменил даже президент Дональд Трамп. Но во время Трампа сами сербы поменяли отношение к США. Возникает вопрос — почему?

Драгана Трифкович, , 23:21 — REGNUM Всем известно, что состояние сербско-американских отношений с 1990-х годов определялось агрессией НАТО против СРЮ, в которой США сыграли главную роль. Боевым действиям предшествовала агрессивная пропагандистская кампания против Сербии, последствия которой ощущаются до сих пор. Несмотря на то, что американцы настолько утвердились на Балканах, что им удается контролировать политические элиты (а через них и государственные институты), неправительственную сферу и СМИ, это не поменяло отношение сербского народа к США. Большинство граждан Сербии, так же как и большинство сербов в регионе, относится к США крайне отрицательно. Даже молодые поколения сербов, которые не помнят бомбардировок 1999 года, относятся к американцам так же.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Все последние годы США оказывают огромное давление на Сербию с целью добиться от нее признания сепаратистского Косово. Этим они хотели бы закончить свой проект создания нарко-террористического государства на Балканах. Суть в том, что США настаивают на «сербской вине» в возникновении войн на пространстве бывшей Югославии, во время которых Вашингтон управлял театром военных действий. Стоит напомнить и о том, что американцы, требуя «восстановления справедливости», грубо нарушают международное право и дипломатические протоколы.

Все американские политики, которые каким бы то ни было образом участвовали в военных событиях в бывшей Югославии, в Сербии крайне непопулярны. Избранный президент Джо Байден — не исключение.

Все-таки наименьшей популярностью пользуется чета Клинтон, так как Билл Клинтон был президентом США в тот момент, когда произошло нападение на Сербию. Билл и Хиллари Клинтон также были причастны к военным действиям в Хорватии, в Боснии и Герцеговине, в Косово и Метохии. Кроме Клинтонов, нелюбовь сербов заслужила и Мадлен Олбрайт, которая прославилась рядом антисербских заявлений и которая выступала за бомбардировки Сербии. Отношение к ней весьма специфическое в силу того, что Олбрайт во Вторую мировую войну долго жила с родителями в Белграде, где сербы прятали от нацистов ее еврейскую семью. В любой случае, список американских политиков, которые не пользуются популярностью в Сербии, довольно длинный, но в нем нет Дональда Трампа, так как он не имел прямого отношения к войне в Югославии.

Поэтому в 2016 году сербы в основном болели за то, чтобы Трамп победил Хиллари Клинтон. Но не президент страны Александр Вучич. Он во время предвыборной кампании в 2016 году полетел в Нью-Йорк, где фонд Клинтонов организовал беседу на тему «примирения». Пока Вучич с покаянием в голосе признавал, что сербы во всем виноваты, Билл Клинтон, который бомбил Сербию, похлопывал его по плечу в знак понимания и поддержки. По возвращении из Нью-Йорка Вучич выступал в эфире национального телевидения. Ведущий поинтересовался у него, почему он поддержал Хиллари Клинтон, которая сыграла важную роль в принятии решения о бомбардировках Сербии, на что Вучич выпалил: «Потому что я умный». Клинтон проиграла выборы, а умный президент Сербии был вынужден предпринять серьёзные дипломатические усилия для того, чтобы уладить с администрацией Трампа недоразумения, возникшие на почве вмешательства в президентскую кампанию. К этому мы вернемся позже, а теперь необходимо рассказать о том, как Трамп относится к Сербии.

Хотя Трамп и не имел отношения к войне в бывшей Югославии, он высказал свою позицию по этому поводу. В октябре 1999 года Трамп был гостем на передаче Ларри Кинга на телеканале CNN. Кинг спросил у него, как он оценивает военное вмешательство Клинтона в Югославии. Трамп ответил, что он решил бы эту проблему немного иначе, и в определенный момент отправил бы туда американские войска. Значит, он выступал не только за воздушную, но и за сухопутную операцию США. Я не могу оценить, было бы это лучше или хуже того, что сделал Клинтон, наслав на Югославию бомбардировщики. Но проблема с нами, сербами, в том, что мы верим во что нам нравится верить, и часто сами придумываем это.

Когда речь идет о Дональде Трампе, его популярности, несомненно, поспособствовала пропагандистская кампания «теоретиков заговора», которая велась в интернет-пространстве. В соответствии с постами этих «теоретиков» Трамп — это героический персонаж, который борется против мировых глобалистов, сатанистов, каббалистов, рептилоидов и тому подобного. У него есть собственная QAnon-армия, которая освободит человечество от овладевшей миром тьмы. Трамп якобы в условиях строгой секретности планировал арестовать американских политиков так называемого глубинного государства и голливудских звезд, замешанных в криминале, коррупции и педофилии. Но, как мы видим, Трамп заканчивает свой срок, не осуществив все эти великие планы. Может быть потому, что он сам принадлежит к американским и мировым элитам?

Еще одно событие, произошедшее во время американской предвыборной кампании в 2016 году, породило в сердцах сербов ложные надежды. Одно из сербских изданий под названием Nedeljnik опубликовало вымышленное интервью с Трампом, в котором он якобы извинялся перед сербами за бомбардировки 1999 года. Сразу после выхода этой публикации команда Трампа сообщила о том, что кандидат в президенты никогда не давал этого интервью. Главный редактор издания даже не извинился перед сербской общественностью. Но во всей этой истории сербам запомнился большой заголовок под фотографией Трампа: «Сербы, простите за бомбардировки в 1999 году».

Давайте теперь вернемся к президенту Вучичу и его сближению с администрацией Трампа. Вучич в начале этого года контактировал с Американско-израильским комитетом по общественным связям (AIPAC), чтобы через него договориться о встрече с Трампом. Вучич решил, что Трамп точно будет избран на второй срок. AIPAC воспользовался ролью посредника между Вучичем и Трампом, чтобы продавить произраильскую повестку дня. Трамп встречу с Вучичем вписал в предвыборную кампанию и попробовал привлечь благодаря ей определенное количество голосов избирателей, похваставшись нереальными внешнеполитическими успехами. В начале сентября этого года Александр Вучич встретился в Белом доме с премьер-министром сепаратистского Косово Авдуллахом Хоти. В присутствии Трампа они подписали договор о «нормализации экономических отношений» между Сербией и Косово. Протокол самой встречи в Белом доме был крайне унизителен для президента Сербии, но этот факт его не обеспокоил.

Подписанный документ можно назвать «списком желаний» Израиля и США, ловко замаскированных под основные направления внешней политики этих двух стран, касающиеся Западных Балкан. Была достигнута договоренность о том, что Сербия переместит посольство в Иерусалим, что противоречит международному праву. Чтобы наградить Белград за такую услугу, Израиль признал Косово как независимое государство, напрямую нарушив этим территориальную целостность Сербии и международное право. Кроме того, Сербия согласилась на строительство дорожной инфраструктуры в направлении Албании, которая нужна НАТО и которую Сербия сама профинансирует на американские кредиты.

Сербия в Вашингтоне взяла на себя обязательство диверсифицировать источники энергоносителей, что является важным рычагом борьбы США против российского энергетического влияния на Балканах. Также Сербия обязалась согласовывать с США закупки высокотехнологичного оборудования. Этот пункт направлен против интересов Китая и реализации сербско-китайских проектов в этой области.

Самый абсурдный пункт этого соглашения касается обязательства Сербии работать над «декриминализацией гомосексуализма в 69 странах мира». Это лишний раз демонстрирует, как Трамп печется о семейных ценностях.

Примечательно, что большинство пунктов подписанного договора никак не связаны с отношениями Белграда и Приштины. Но если мы посмотрим на пункты, касающееся темы договора, то увидим, что президент Вучич согласился с тем, что Сербия не будет возражать против вступления сепаратистского Косово в международные организации: «Сербия (Белград) согласна приостановить в течении одного года кампанию по отмене признания Косово и воздержаться от формальных или неформальных требований к другим странам или международным организациям не признавать Косово (Приштину) как независимое государство». Этим президент Сербии дал так называемому Косово шанс завершить процесс обретения независимости. По истечении одного года Косово сможет подать заявку на вступление в НАТО, ЕС, ООН, Интерпол и другие международные организации. Подписанное соглашение противоречит Конституции Республики Сербии и Резолюции 1244 СБ ООН.

Получилось, что за мелкие предвыборные баллы Трампа Сербия заплатила очень высокую цену. Ущерб, который был нанесен сербским государственным и национальным интересам, слишком велик. Вучич с легкостью поставил на кон несколько десятилетий борьбы сербов за сохранение своей исторической территории, выбрав не те карты.

Подписанием Вашингтонского соглашения Сербия унизилась и отдала за бесценок то, что она должна была беречь, а сербы в Америке впервые поучаствовали в предвыборной кампании под лозунгом «Сербы за Трампа». В этом их поддерживал лично Александр Вучич, который по необъяснимым причинам был уверен, что Трамп победит, точно так же, как в 2016 году он был уверен, что победит Хиллари Клинтон. Интересный вопрос, как подписание вредного для Сербии Вашингтонского соглашения не поставило под вопрос поддержку Трампа со стороны сербской диаспоры — нет логики в том, что сербы поддерживают кандидата в президенты США, который организовал подписание невыгодного для их страны договора.

Вашингтонское соглашение не смутило многочисленных сербских патриотов, которые продолжили утверждать, что победа Трампа — это отличный вариант для Сербии. Трамп был близок к тому, чтобы окончательно довести до завершения проект независимости Косово, при этом под громкие аплодисменты сербской стороны.

Сербское руководство не должно было вмешиваться во внутренние дела другого государства и ставить собственную страну в неудобное положение — оно должно было работать над созданием сербского лобби в США, подобного тому, что давно уже существует у албанцев. Как раз албанское лобби, следуя своей задаче, сразу же направило новой администрации Байдена рекомендации касательно Балкан, и прежде всего Косово и Метохии.

Так, на заседании внешнеполитического комитета Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель и Мадлен Олбрайт заявили о том, что независимость Косово — уже решенное дело, что Сербия должна с этим смириться, и что Косово должно стать членом ООН. Это как раз то, что Вучич подписал в Вашингтоне. Если смотреть на положение вещей с позиции международного права, Косово не является независимым государством и не может им стать, если не будет достигнута соответствующая договоренность по этому вопросу в СБ ООН. Сербская общественность должна была бы заинтересоваться вопросом, как смена администрации США повлияет на внедрение Вашингтонского соглашения. На этот вопрос уже ответил посол США в Сербии Энтони Годфри, который отметил, что она никак не повлияет на реализацию пунктов этого договора.

Администрация Байдена будет настаивать на выполнении тех пунктов соглашения, которые она считает важными. Это, несомненно, касается положения о статусе Косово и Метохии, так же как и положений, касающихся уменьшении влияния России и Китая на Балканах.

Александр Вучич оказался в еще более сложной ситуации, так как, поддержав кандидатуру Трампа, он заранее испортил отношения с администрацией Байдена, и это ему в Вашингтоне еще припомнят.

США в следующие несколько месяцев будут ещё сильнее давить на Сербию, чтобы она выполнила свои обязательства в рамках подписанного документа. Американский дипломат Филипп Рикер уже заявил, что статус-кво в Косово не может сохраниться, и рассказал о том, как Западные Балканы полностью интегрируются в евроатлантическое сообщество. Так как расширение ЕС в настоящее время приостановлено, и неизвестно, когда оно продолжится, понятно, что его слова относятся к интеграции Балкан в НАТО.

И пока сербы активно оплакивают уход Трампа из Белого дома, почти незаметно для общественности прошла новость о том, что электроэнергетическая система на севере Косово и Метохии 14 декабря перешла к албанцам. Эта передача была реализована в соответствии с Брюссельским соглашением, подписанным в 2013 году, которым Вучич упразднил органы сербского государства на территории южного края. До сих пор он не передавал сепаратистам одну лишь электроэнергетическую систему, которую полностью построила Сербия. Ранее в систему так называемого независимого Косово уже были интегрированы судебная система, полиция, муниципальные органы власти, телекоммуникации. Подписанием Брюссельского соглашения была установлена и настоящая граница между Косово и остальной частью Сербии. Поэтому теперь сербы, которые направляются в Косовскую Митровицу из Белграда, должны пройти пограничный контроль и таможню.

Сложно предсказать, куда заведут Сербию непродуманная политика и необоснованные надежды.

Единственный положительный момент во всем этом — то, что сербы не имеют таких иллюзий по поводу Байдена, какие у них были по поводу Трампа, и поэтому они будут смотреть на факты без отвлекающих эмоциональных импульсов, которые многократно увеличивают вероятность в итоге оказаться обманутым.