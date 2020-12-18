Москва, , 22:00 — REGNUM Законопроект, регулирующий выезд детей за пределы России, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Пассажир

Инициатива внесена во исполнение постановления Конституционного суда РФ.

Предлагается закрепить право каждого законного представителя заявить о несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина на определенный период в определенное государство, в несколько определенных государств или во все государства. При этом такой запрет не будет распространяться на поездки ребенка в сопровождении законного представителя, заявившего о таком несогласии, что позволит разрешить многие возникающие по этому поводу на практике проблемы.

Также предусмотрена возможность отозвать поданное заявление во внесудебном порядке.

Для обеспечения равенства прав законных представителей несовершеннолетнего законопроектом предусмотрена необходимость учета всех заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации ребенка, поданных его законными представителями.

Споры относительно несогласия законного представителя ребенка из страны, как и прежде, будут разрешаться только в судебном порядке, что, отмечают в правительстве, позволяет в полном объеме учитывать при решении вопроса интересы и мнение самого ребенка.

Порядок отзыва заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего будет установлен МВД.

Кроме того, предлагается установить возможность выезда несовершеннолетнего из Российской Федерации без сопровождения своего законного представителя при наличии нотариально заверенного согласия одного из законных представителей (а не обоих законных представителей, как сейчас), что при отсутствии споров по этому поводу существенно облегчит решение вопроса выезда ребенка за границу для значительного количества семей.