Москва, , 21:53 — REGNUM Законопроект, направленный на расширение полномочий наблюдательных советов вузов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Предлагается отнести к компетенции наблюдательного совета образовательной организации высшего образования, являющейся автономным учреждением также рассмотрение и согласование программ развития образовательной организации, мониторинг их реализации.

При этом предполагается отказаться от установления на законодательном уровне исчерпывающего перечня полномочий наблюдательного совета образовательной организации и предоставить возможность дополнять перечень на уровне устава, что, по мнению авторов, позволит создать более гибкую модель управления и оперативно реагировать на изменения внешней среды, в которой действуют вузы.

Одновременно предлагается закрепить в законе об образовании положения, касающиеся формирования попечительские советы государственных и муниципальных вузов (за исключением образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, попечительских советов). К компетенции попечительского совета этих организаций предлагается отнести рассмотрение и согласование программ развития образовательной организации высшего образования, мониторинг их реализации, а также решение иных вопросов, отнесенных уставом образовательной организации к его компетенции, следует из поправок.