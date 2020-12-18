Сургут, Югра, , 21:51 — REGNUM На пост главы Сургута на сегодня претендует рекордное число кандидатов. Заявление на замещение вакантной должности мэра экономической столицы Югры подали 18 человек, сообщает Муксун.fm.

Первым подал заявление 37-летний мастер буровой бригады Андрей Инкин. Вслед за ним подали заявки основатель интернет-издания «О, Сургут!» 27-летний Александр Побережный, мастер по сборке мебели 30 лет Дмитрий Мартышин, первый секретарь регионального отделения «Коммунистов России» 47-летний Вадим Абдуррахманов, директор ООО «КапиталСеверСтрой» 30 — летний Илья Попов, а седьмой кандидат не афиширует своё имя.

Восьмым стал консультант бухгалтерского обслуживания фирмы ООО «Партнёр» Александр Желамский, следующим кандидатом стал руководитель сетевого издания «Наш Сургут» и рекламного агентства «Наше решение» Алексей Горбатюк, а также безработный, как он себя представил на своей странице в социальной сети «Царь и Бог», 32-летний Игорь Лубягин.

Далее на кресло градоначальника самого крупного города нефтяного региона претендует руководитель управляющей компанией «Возрождение» 63-летний Виктор Лыгалов, а также индивидуальный предприниматель в сфере инновационных технологий 36-летний Артём Теплов, электрик из НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» 34-летний Олег Довысиба, сотрудник НГДУ «Федоровскнефть» 33-летний Степан Ерышев, председатель регионального отделения Российского союза налогоплательщиков в ХМАО 29-летний Александр Клишин, эксперт первой категории в МФЦ Сургута Пётр Сургутский, 33-летний инженер ПАО «Сургутнефтегаз» Константин Ступанов, инженер ПАО «Сургутнефтегаз», 25-летний индивидуальный предприниматель Андрей Барышников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приём заявлений от кандидатов на пост главы Сургута продлится до 12 января. Конкурс по отбору кандидатур назначен на 18 января 2021 года. Прежний мэр экономической столицы ЮгрыВадим Шувалов, который руководил городом с 2016 по 2020 год, на данный момент занимает пост заместителя губернатора ХМАО.

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