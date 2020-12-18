Москва, , 21:46 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на освобождение от ответственности за несоблюдение требований об урегулировании конфликта интересов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Речь идет об освобождении от ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов РФ или муниципальные должности, государственных (муниципальных) служащих, а также иных физических лиц, в отношении которых федеральными законами в целях противодействия коррупции установлена такая ответственность.

Независящими от физического лица обстоятельствами признаются находящиеся вне контроля чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых при данных условиях нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть, которые исключают возможность соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнения обязанностей и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции.

При этом независящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств.

Решение все равно будет лежать на соответствующей комиссии.