Москва, , 21:41 — REGNUM Российский офицер погиб в Карабахе в ходе разминирования дороги возле населенного пункта Шуша, сообщает 18 декабря пресс-служба Министерства обороны России.

Российские миротворцы ведут работы по разминированию в Нагорном Карабахе Mil.ru

Погибший офицер-сапёр работал в составе группы разминирования Международного противоминного центра.

«Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм», — указано в сообщении российского военного ведомства.

«Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка», — сообщает Минобороны РФ.

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