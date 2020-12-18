Донецк, , 21:15 — REGNUM Девять населённых пунктов ДНР за неделю обстреляли ВСУ, сообщает 18 декабря Донецкое агентство новостей.

Разрушения. ДНР © ИА Красная Весна

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, территория республики была обстреляна украинскими военными 20 раз за неделю.

Под обстрелы попали посёлки шахты «Трудовская», шахты 6/7 в Горловке, Александровка, Минеральное, сёла Весёлое, Яковлевка, Ленинское, Новая Таврия и Коминтерново.

По ДНР стреляли из миномётов калибром 120 и 82 мм, а также из нескольких видов гранатомётов и стрелкового оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 декабря, ВСУ обстреляли из гранатомёта село Ленинское в ДНР.

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