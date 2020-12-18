Донецк, , 21:04 — REGNUM Обстрелу из гранатомётов подвергся район села Ленинское (ДНР), сообщает 18 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ атаковали Ленинское в 16:00 мск, выпустив по ДНР 20 гранат из станкового противотанкового гранатомёта. Обстрел ВСУ вели из села Водяное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в результате атаки ВСУ на Ленинское и село Дзержинское (ДНР) погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР.

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