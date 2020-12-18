Вашингтон, , 21:02 — REGNUM И.о. главы Пентагона Крис Миллер опроверг заявления ряда СМИ об отказе сотрудничать с командой избранного президента США Джо Байдена в официальном заявлении от 18 декабря.

«Департамент ничего не отменял… После взаимно согласованного отпуска, который начинается завтра, мы продолжим переход» , — сказано в заявлении главы военного ведомства США.

Поводом для заявлений портала Axios и ряда других второстепенных американских медиа явился перенос на посленовогодний период брифингов Пентагона для команды Байдена.

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