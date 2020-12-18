Москва, 18 декабря 2020, 20:20 — REGNUM Связанные с Донбассом вопросы Украине лучше решать напрямую, то есть общаясь с руководством ДНР и ЛНР, сообщили 18 декабря в пресс-службе МИД РФ.
Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на сделанное ранее заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы, который сожалеет, что ему не удаётся переговорить с главой МИД РФ.
По словам Лаврова, Кулеба пытался связаться с ним по вопросу Донбасса, когда глава МИД РФ был в Сирии.
Российский дипломат призвал Украину «по подобным темам выходить на прямую связь с Донбассом» — в соответствии с Комплексом мер. Иначе же происходит попытка «политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа».
Российский министр добавил, что такого желания Киев не проявляет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кулеба накануне, 17 ноября, заявил, что хотел поговорить с Лавровым, но ему это не удалось. А ему «есть что сказать».
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