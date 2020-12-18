Москва, , 20:20 — REGNUM Связанные с Донбассом вопросы Украине лучше решать напрямую, то есть общаясь с руководством ДНР и ЛНР, сообщили 18 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на сделанное ранее заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы, который сожалеет, что ему не удаётся переговорить с главой МИД РФ.

По словам Лаврова, Кулеба пытался связаться с ним по вопросу Донбасса, когда глава МИД РФ был в Сирии.

Лавров «Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения в Донбассе. Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе».

Российский дипломат призвал Украину «по подобным темам выходить на прямую связь с Донбассом» — в соответствии с Комплексом мер. Иначе же происходит попытка «политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа».

Лавров «Если у моего украинского коллеги возникает желание всерьёз обсудить конкретные вопросы, касающиеся выполнения Киевом Минских соглашений, договорённостей парижского саммита «нормандского формата» или наших двусторонних отношений с Украиной, то мы всегда открыты к такому диалогу».

Российский министр добавил, что такого желания Киев не проявляет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кулеба накануне, 17 ноября, заявил, что хотел поговорить с Лавровым, но ему это не удалось. А ему «есть что сказать».

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