Пекин, , 20:20 — REGNUM В связи с известием о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заболел коронавирусом, председатель КНР Си Цзиньпин направил ему телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления. Об этом 18 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что лидер от имени китайского правительства и народа выразил официальному Парижу решительную поддержку в противодействии эпидемии.

Китайская сторона при этом заявила о намерении вместе с Францией и другими мировыми лидерами активизировать взаимодействие по борьбе с заболеванием и внести совместный вклад в глобальную над ним победу.

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