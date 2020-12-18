Пекин, , 20:17 — REGNUM В Совете Безопасности ООН в режиме видеоконференции прошло открытое заседание по Афганистану. Выступая на нем, заместитель постпреда КНР при этой организации Гэн Шуан потребовал привлечь к ответственности иностранных военных в этой стране за многочисленные преступления, совершенные ими в ходе боевых действий. Об этом 18 декабря сообщает Синьхуа, поддерживая от имени Китая соответствующие обвинения, выдвинутые молодежным представителем Кабула при ООН Шкулой Задраном.

Китайский дипломат считает, что эти правонарушения должны быть расследованы, виновные в них должны понести ответственность, а афганский народ — получить по данному вопросу от международного сообщества необходимые разъяснения.

Подчеркнув, что Китай длительное время содействует Афганистану в продвижении мирного процесса, Гэн Шуан от имени своей страны предложил создать площадку для внутриафганского диалога, а также продолжить развитие и совершенствование механизмов Контактной группы ШОС — Афганистан и трехстороннего диалога Китай — Пакистан — Афганистан. Китай поддерживает миссию ООН по урегулированию афганского кризиса и готов вместе с международным сообществом вносить свой вклад в остановку насилия, мир и процветание в этой стране.