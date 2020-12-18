Санкт-Петербург, , 20:21 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал принятые Законодательным собранием города изменения в региональный закон, регулирующий работу баров, кафе и ресторанов в многоквартирных жилых домах. Об этом 18 декабря сообщили в Смольном.

«Наливайка» в жилом доме Дарья Драй © ИА REGNUM

Этот документ в предыдущей редакции, получивший известность как «закон о наливайках», вызвал большой общественный резонанс в городе. Негативная реакция на него со стороны представителей отрасли и ряда общественных структур привела к пересмотру закрепленных законом норм.

Главным изменением стало то, что для исторических районов Петербурга минимально разрешенную площадь зала для заведений общепита с алкоголем снизили с 50 до 20 кв. метров. Для «спальных» районов остается нижняя планка в 50 кв. метров площади зала.

По новой редакции закона, во всех ресторанах, барах, кафе, буфетах, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, с общей площадью зала не менее 20 кв. метров, розничная продажа алкогольной продукции продлевается на период до 1 января 2022 года.

С 1 января 2022 года в «хрущевках» 1957−1970 годов постройки или в панельных домах 1970—1980 годов постройки торговать алкоголем можно будет в залах на площади не менее 50 кв. метров. Правда, таких помещений в этих домах, как правило, вообще не бывает. Маленькие бары и кафе в таких домах фактически будут запрещены, поскольку такие здания изначально не проектировались с помещениями под общепит.

«Расположенные в иных многоквартирных домах объекты общепита с 1 января 2022 года смогут продавать спиртное, если их общая площадь составляет не менее 20 квадратных метров», — отметили в Смольном. Это сохранит возможность для работы маленьких баров в центре города.

Таким образом, новый вариант закона после диалога с общественностью города смягчает ранее установленные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Как рассчитывают в Смольном, документ позволит минимизировать нарушения временных ограничений розничной продажи алкоголя, обеспечить в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях безопасность и тишину в ночное время.

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