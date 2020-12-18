Кишинёв, , 19:28 — REGNUM Иск, оспаривающий решение парламента Молдавии вернуть русскому языку статус языка межнационального общения в республике, отклонён молдавским Конституционным судом, сообщили 18 декабря в его пресс-службе.

«Отклоняется просьба о приостановлении действия закона номер 234 от 16 декабря 2020 г. о функционировании языков на территории Республики Молдова, поданная депутатом парламента Республики Молдова Октавианом Цику», — говорится в сообщении.

Суд пояснил, что это сделано из-за недостаточной аргументации со стороны Цику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молдавский президент Игорь Додон 18 декабря подписал закон, возвращающий русскому языку статус языка межнационального общения в Молдавии. Ранее, 16 декабря, закон был одобрен парламентом.

Цику, возглавляющий в парламенте прорумынскую Партию национального единства, заявил об «ударе по демократии», чреватом «усилением международной изоляции Молдавии».

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