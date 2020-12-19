Москва, , 11:36 — REGNUM Заявление Владимира Путина в ходе пресс-конференции о том, что Россия будет усиливать поддержку Донбасса, вызвало неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 18 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

"Так надо сделать так, чтобы нечего было им регулировать. Т. е признать независимость и делов-то», — считает пользователь под псевдонимом «ИнфлюенСеры и я как пионеры и Раневская».

Ряд граждан решил адресовать все вопросы о проблемах жителей Донбасса к властям Украины. По мнению людей, именно Зеленский и его команда обещали закончить кровопролитную гражданскую войну на Востоке Украины.

«Да понятно, что вопросы про Донбасс нужно задавать не Путину, а Зеленскому. Дончане соблюдают Минские договоренности, а вот со стороны Украины постоянные фигли-мигли. Теперь они заявляют, что и соглашение нужно пересмотреть. Вы что? Это международный документ, ни о каком пересмотре не может идти и речи! Полностью согласна с Путиным в этом вопросе. Мы своих не бросаем!», — написала Вета Б.

Некоторые пользователи выразили своё согласие с тем, что Донбассу следует оказывать всю необходимую поддержку со стороны Российской Федерации, но они также отметили, что сами жители России испытывают серьёзные трудности.

«Я не против поддержки Донбасса, Сирии, да хоть Африки, если в своём государстве всё хорошо. А не угнетать свой народ и помогать с голой задницей всему миру», — поделился мнением пользователь Сэржа.

Нашлись и те, кто упрекнул руководство России в том, что оно играет в шашни с украинской элиты вместо того, что признать независимость Донбасса и прекратить тем самым боевые действия с жертвами среди мирного населения.

«Поддерживать войну? Шесть лет Россия вась-вась с «украинскими режимами», а люди эти шесть лет под обстрелами живут», — написал пользователь Андрей.

Напомним, 17 декабря Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил о том, что Россия будет усиливать поддержку Донбасса.