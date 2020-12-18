Лондон, , 19:24 — REGNUM Журналист ВВС Стивен Розенберг раскрыл «истинную» причину своего ускоренного ухода с пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Об этом он рассказал 18 декабря в эфире НСН.

«Здесь не было ничего такого, нам просто надо было передавать информацию. В ВВС очень много передач — радио, телевидение, нужно было торопиться. Нет, нет, никакого бегства», — сказал Розенберг.

«У нас просто был дедлайн!» — пояснил он, заодно выразив свою признательность за возможность задать вопрос президенту России.

Напомним, на большой пресс-конференции Путина журналист ВВС спросил, считает ли президент России себя ответственным за «плачевное состояние» российско-американских отношений, а также напомнил о скандалах с «отравлением» Скрипалей и Навального. Когда Путин задал вопрос самому журналисту, — «Стивен, вы можете объяснить, почему нам до сих пор даже официального заключения не дают?», — Розенберг быстро покинул конференц-зал.

Читайте ранее в этом сюжете: CAS на два года запретил российским политикам посещать Олимпийские игры