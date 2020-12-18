Ереван, , 19:16 — REGNUM Мероприятие в память о погибших в Нагорном Карабахе началось в Ереване с факельного шествия, передаёт 18 декабря Sputnik.

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Акцию, собравшую несколько тысяч человек, проводит оппозиция Армении. Возглавляют шествие православные священники.

Шествие движется к военному пантеону «Ераблур» от площади Гарегина Нжде в армянской столице. Люди вышли на улицу со свечами, лампадами, факелами, крестами и флагами Армении и Нагорного Карабаха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиция объявила о национальной забастовке в полдень 22 декабря с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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