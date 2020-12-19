Москва, , 11:14 — REGNUM Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что говорить о нагорно-карабахском конфликте уже можно только в прошедшем времени, это уже история, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение 18 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Можно говорить что угодно, но по всем действующим международным законам, вся территория Карабаха принадлежит Азербайджану. Это признано ООН, международным сообществом стран и Россией. Об этом факте дважды сказал Путин на пресс — конференции, пояснив, что он тоже именно так считает», — пишет пользователь Сергей Р.

Ряд пользователей отметили, что говорить о прошедшей войне в Нагорном Карабахе так не стоит. Руководству стран следует учитывают, что в ходе неё погибли тысячи людей, считают граждане.

«Цирк. Шоу. Устроили бойню на два народа и горды собой теперь. 21 век, а мышление всё то же — первобытное», — написал пользователь Nick Y.

Многие комментаторы пришли к выводу, что результаты кровопролитной войны Армении и Азербайджана нельзя считать историей, ведь подобный подход одной из сторон попросту провоцирует возникновение следующих столкновений.

«Вот хорошо отношусь как к армянам, так и азербайджанцам. Среди тех и тех есть бизнесмены знакомые — все люди адекватные. Но то, что сейчас делают в Азербайджане — это дикость. Они специально злят армян, провоцируя их на будущие конфликты. Ни один народ, ни одна страна не позволит так издеваться над собой, когда, в принципе, сам народ-то не виноват», — поделился мнением пользователь Иван.

Некоторые предположили, что конфликт в Нагорном Карабахе мог стать для Азербайджана той самой маленькой победоносной войной, которая позволит населению отвлечь своё внимание от насущных внутренних проблем государства.

«Маленькая победоносная война — именно то, что нужно любому капиталисту. Наивный народ так легко отвлекается от своих реальных проблем. Это как наркотик», — считает пользователь Bob.

Напомним, 18 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о нагорно-карабахском конфликте уже можно только в прошедшем времени, это уже история.