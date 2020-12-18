Челябинск, , 18:48 — REGNUM В Челябинской области избран новый руководитель региональной Общественной палаты. Им стал Николай Дейнеко, который с марта исполнял обязанности председателя.

За него участники пленарного заседания проголосовали единогласно. Сам он в выступлении перед делегатами выразил надежду на то, что эффективно работать на этом посту ему помогут большой опыт общественной работы, а также деловые, личные и профессиональные качества.

Дейнеко родился 24 апреля 1977 года. Общественной деятельностью занимается с 2012 года.