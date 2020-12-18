Вашингтон, , 18:44 — REGNUM Серия помилований будет объявлена американским президентом Дональдом Трампом сегодня, 18 декабря, сообщает Axios.

По данным неназванных источников, под амнистию подпадают соратники Трампа. Фамилии не называются. Что касается преследуемого Штатами бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, его помилование не коснётся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Трамп написал в соцсети о помиловании Майкла Флинна, который был осуждён по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 г.

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