Баку, , 18:35 — REGNUM Сухопутная граница между Российской Федерацией и Азербайджаном будет закрыта до 1 марта 2021 года, сообщает 18 декабря РИА Новости со ссылкой на азербайджанское посольство в Москве.

По информации агентства, такое решение принято из-за резкого увеличения выявленных случаев заражения коронавирусом в двух странах, а также в связи с введением внутри Азербайджана строгих карантинных мер.

«Учитывая зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий, во избежание серьезных проблем, посольство убедительно просит граждан Азербайджанской Республики воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы», — цитирует агентство сообщение диппредставительства Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в баку прошла встреча директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждались ситуация в Карабахе и сотрудничество в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.

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