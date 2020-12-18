Сараево, , 18:35 — REGNUM Расследование в связи с подаренной председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову иконы начато прокуратурой республики, сообщили 18 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

«Заведено дело, будет проведена проверка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура Боснии и Герцеговины намерена установить происхождение иконы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сербский политик Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века по время недавнего визита главы МИД РФ в Сараево. Украинская сторона заявила, что эта икона должна быть передана ей, поскольку она была написана на территории Луганской области.

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