Баку, , 18:23 — REGNUM Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждерния ситуации в Карабахе, сообщает 18 декабря пресс-служба азербайджанского президента.

«Бортников передал главе государства приветствия президента России Владимира Путина. На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, исполнение пунктов трехстороннего соглашения. Было отмечено, что ситуация стабильна», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года размещена миротворческая группировка Вооруженных сил России численностью около двух тыс. человек.

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