Москва, , 09:23 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что на 2021 год предусмотрена индексация пенсий на 6,3%, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили свою точку зрения 18 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Была ли в СССР такая инфляция и дикий рост цен на всё подряд? Чтобы каждый год с 1 января сразу повышались цены на проезд в транспорте, ЖКХ и т.д. Это называли бы плановыми повышениями», — пишет Семён Г.

Многие комментаторы уверены, что даже данная индексация произойдёт, она всё равно не позволит догнать рост цен на продукты, который происходит постоянно. Граждане уверены, что подобные меры по поддержке населения попросту не оказывают должного эффекта.

«Ну да, а всё остальное, цены, тарифы ЖКХ и т.д. проиндексируются на 8%. Получал человек 10 000, будет получать 10 630, а общие затраты вырастут по сравнению с 2020м годом на 1 500 — 2 000», — написал Mister Nobody.

Другие не поняли того, почему индексацию пенсий не провели в 2020 году. Граждане уверены, что если экономика России находится в таком состоянии, что не может обеспечить граждан социальными гарантиями здесь и сейчас, то получается, что данную проблему необходимо немедленно решать.

«Т.е. индексации будут только тогда, когда в бюджете России будут деньги на эти индексации? Так Россия богатая страна или нет? Ведь на зарплату Сечину, Миллеру, на обеспечение президента РФ и Медведева и т.д. деньги в бюджете России нашлись, а вот на индексации пенсий работающим пенсионерам — их нет?», — задаётся вопросом Дмитрий У.

Отдельные пользователи пришли к выводу, что индексация должна быть гораздо больше. Люди считают, что уровень пенсий не соответствует актуальной ситуации в Российской Федерации, учитывая рост стоимости продуктов и тарифов на услуги ЖКХ.

«Даже с пенсией в 20 тысяч рублей, которой нет у 90% пенсионеров, это всего лишь около 1 тысячи рублей. Это просто ничто. Обязаны просто увеличить на 6,3 тысяч хотя бы. Для начала», — поделился мнением пользователь Роман.

Напомним, 17 декабря президент России Владимир Путина заявил о том, что на 2021 год предусмотрена индексация пенсий на 6,3%.