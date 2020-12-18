Гаага, Нидерланды, , 18:14 — REGNUM Рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing на Украине (катастрофа произошла 17 июля 2014 г.) окружной суд города Гааги (Нидерланды) начнёт 7 июня 2021 г., сообщили 18 декабря в пресс-службе инстанции.

Этот срок будет соблюдён, если судебный следователь завершит идущее сейчас дополнительные расследование. Также отмечается, что на 2021 год составлен предварительный график слушаний, но когда рассмотрение дела завершится, сказать нельзя.

Напомним, в результате катастрофы погибли 298 человек. 25 ноября 2020 г. была завершена предварительная стадия рассмотрения дела.

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