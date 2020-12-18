18 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Возможно, что главе ФСБ Александру Бортникову в Ереване был задан вопрос о вводе российских пограничников на армяно-азербайджанскую границу с армянской стороны по аналогии с тем, как те охраняют границы Армении с Турцией и Ираном. Не исключено, что это будет решаться в формате азербайджано-армянской государственной комиссии. Одним словом, Бортников начинает в Закавказье работу огромной политической и геополитической значимости.

Станислав Тарасов, , 19:41 — REGNUM Директор ФСБ Александр Бортников отправился с визитом в Ереван, а затем в Баку. По данным армянского издания «Грапарак», он приехал по просьбе премьер-министра Никола Пашиняна и обсуждает вопросы делимитации и демаркации границ Армении с Азербайджаном. Ранее армянский президент Армен Саркисян направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о поддержке Еревана в вопросе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. В этой связи Саркисян отмечал, что, «к сожалению, все еще существует потенциальная опасность новых споров между сторонами по вопросу демаркации» границы.

Александр Бортников Kremlin.ru

Напомним, что в ночь с 9 на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении карабахской войны. Конфликтующие стороны остановились по фактическому расположению на линии фронта, которая местами не совпадает с существовавшими ранее государственными границами межу Азербайджаном и Арменией, что создает проблемы, вызывающие в двух странах серьезный общественно-политический резонанс. Правда, Пашинян указывал, что Ереван и Баку после завершения войны в Карабахе проводят уточнение границ на основе территориального разграничения в советские времена. По его словам, «процесс проходит с помощью установления GPS-координат». Но, дело, как выясняется, значительно сложнее. Бывший председатель Госкомитета кадастра недвижимости Армении Сархат Петросян заявил, что армянская государственная некоммерческая организация «Геодезия и картография», которая должна была заниматься проблемами демаркации и делимитации границы, частично была упразднена в 2020 году и превратилась «в организацию, занимающуюся исключительно регистрацией имущества, забыв про очень важные функции».

Российские миротворцы обеспечили контроль выполнения трехстороннего соглашения при переходе контроля над Кельбаджарским районом Минобороны России

В результате исчезли или отсутствуют соответствующие географические карты, что в будущем может вызвать неизбежные территориальные споры с Азербайджаном, типа тех, которые сейчас возникли в связи с демаркацией границ и безопасностью граждан в Сюникской области. Проблемы с Баку ожидаются и в Капане и Мегри. Необходимо также определиться с подходами по использованию спутниковой системы навигации GPS с целью уточнения каждого метра территории, без чего невозможна демаркация границы. По словам армянских специалистов, «если раньше, до войны 2020 года, границы Армении, Азербайджана, а также линия соприкосновения были четко обозначены на карте Google, то сейчас всего этого нет, многие «линии» стерты». А есть и момент, который может входить в непосредственную компетенцию ФСБ. По условиям соглашения 9 ноября, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией и который контролирует ФСБ. Накануне Пашинян выступил с заявлением, согласно которому российские миротворцы «оказались в окружении» Вооруженных сил Азербайджана возле села Хцаберд (Гадрутский район, Нагорный Карабах), что «есть проблемы со связью из-за местности и проблемы с коммуникацией» и что «у нас имеет место определенная кризисная ситуация».

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Налицо попытки насыщения «новыми смыслами и новой географией» заявления от 9 ноября. В Баку убеждены, что армянские войска должны покинуть всю территорию Нагорного Карабаха, в Ереване уверены, что это касается лишь районов вокруг него. В этой связи Министерство обороны России решило обновить карту миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, чтобы избежать критики в адрес российских миротворцев с обеих сторон, хотя та не имеет юридической или политической основы. Учитывая взаимную заинтересованность Баку и Еревана в российских миротворцах, вряд ли они настроены на срыв миротворческой миссия России. Так что они будут действовать в рамках совместного сотрудничества с Москвой по части принятия соответствующих мер для обеспечения безопасности миротворцев. Поэтому, возможно, что перед Бортниковым в Ереване был поставлен вопрос о вводе российских пограничников на армяно-азербайджанскую границу с армянской стороны по аналогии с тем, как те охраняют границы Армении с Турцией и Ираном. Не исключено, что все это будет решаться в формате азербайджано-армянской государственной комиссии с участием представителей правительства, спецслужб и гражданской администрации приграничных районов. Тогда всем придется соблюдать российские стандарты и правила по демаркации и делимитации границ.

После Еревана глава ФСБ вылетел в Баку, где его принял Алиев. Пресс-служба главы азербайджанского государства сообщила, что в ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией, текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, выполнение положений трехстороннего заявления. Одним словом, Бортников начинает в Закавказье работу огромной политической и геополитической значимости.