Станислав Тарасов, 18 декабря 2020, 19:41 — REGNUM Директор ФСБ Александр Бортников отправился с визитом в Ереван, а затем в Баку. По данным армянского издания «Грапарак», он приехал по просьбе премьер-министра Никола Пашиняна и обсуждает вопросы делимитации и демаркации границ Армении с Азербайджаном. Ранее армянский президент Армен Саркисян направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о поддержке Еревана в вопросе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. В этой связи Саркисян отмечал, что, «к сожалению, все еще существует потенциальная опасность новых споров между сторонами по вопросу демаркации» границы.

Александр Бортников
Александр Бортников
Kremlin.ru

Напомним, что в ночь с 9 на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении карабахской войны. Конфликтующие стороны остановились по фактическому расположению на линии фронта, которая местами не совпадает с существовавшими ранее государственными границами межу Азербайджаном и Арменией, что создает проблемы, вызывающие в двух странах серьезный общественно-политический резонанс. Правда, Пашинян указывал, что Ереван и Баку после завершения войны в Карабахе проводят уточнение границ на основе территориального разграничения в советские времена. По его словам, «процесс проходит с помощью установления GPS-координат». Но, дело, как выясняется, значительно сложнее. Бывший председатель Госкомитета кадастра недвижимости Армении Сархат Петросян заявил, что армянская государственная некоммерческая организация «Геодезия и картография», которая должна была заниматься проблемами демаркации и делимитации границы, частично была упразднена в 2020 году и превратилась «в организацию, занимающуюся исключительно регистрацией имущества, забыв про очень важные функции».

Российские миротворцы обеспечили контроль выполнения трехстороннего соглашения при переходе контроля над Кельбаджарским районом
Российские миротворцы обеспечили контроль выполнения трехстороннего соглашения при переходе контроля над Кельбаджарским районом
Минобороны России

В результате исчезли или отсутствуют соответствующие географические карты, что в будущем может вызвать неизбежные территориальные споры с Азербайджаном, типа тех, которые сейчас возникли в связи с демаркацией границ и безопасностью граждан в Сюникской области. Проблемы с Баку ожидаются и в Капане и Мегри. Необходимо также определиться с подходами по использованию спутниковой системы навигации GPS с целью уточнения каждого метра территории, без чего невозможна демаркация границы. По словам армянских специалистов, «если раньше, до войны 2020 года, границы Армении, Азербайджана, а также линия соприкосновения были четко обозначены на карте Google, то сейчас всего этого нет, многие «линии» стерты». А есть и момент, который может входить в непосредственную компетенцию ФСБ. По условиям соглашения 9 ноября, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией и который контролирует ФСБ. Накануне Пашинян выступил с заявлением, согласно которому российские миротворцы «оказались в окружении» Вооруженных сил Азербайджана возле села Хцаберд (Гадрутский район, Нагорный Карабах), что «есть проблемы со связью из-за местности и проблемы с коммуникацией» и что «у нас имеет место определенная кризисная ситуация».

Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре
Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре
Минобороны России

Налицо попытки насыщения «новыми смыслами и новой географией» заявления от 9 ноября. В Баку убеждены, что армянские войска должны покинуть всю территорию Нагорного Карабаха, в Ереване уверены, что это касается лишь районов вокруг него. В этой связи Министерство обороны России решило обновить карту миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, чтобы избежать критики в адрес российских миротворцев с обеих сторон, хотя та не имеет юридической или политической основы. Учитывая взаимную заинтересованность Баку и Еревана в российских миротворцах, вряд ли они настроены на срыв миротворческой миссия России. Так что они будут действовать в рамках совместного сотрудничества с Москвой по части принятия соответствующих мер для обеспечения безопасности миротворцев. Поэтому, возможно, что перед Бортниковым в Ереване был поставлен вопрос о вводе российских пограничников на армяно-азербайджанскую границу с армянской стороны по аналогии с тем, как те охраняют границы Армении с Турцией и Ираном. Не исключено, что все это будет решаться в формате азербайджано-армянской государственной комиссии с участием представителей правительства, спецслужб и гражданской администрации приграничных районов. Тогда всем придется соблюдать российские стандарты и правила по демаркации и делимитации границ.

После Еревана глава ФСБ вылетел в Баку, где его принял Алиев. Пресс-служба главы азербайджанского государства сообщила, что в ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией, текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, выполнение положений трехстороннего заявления. Одним словом, Бортников начинает в Закавказье работу огромной политической и геополитической значимости.