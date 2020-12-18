Москва, , 18:09 — REGNUM Россия не оставит без ответа высылку Болгарией российского дипломата. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Подобные шаги в дипломатической практике не остаются без ответа. Уверен, Россия как всегда отреагирует адекватно и своевременно», — заявил Слуцкий.

Он обратил внимание на то, что Болгария не в первый раз высылает российских дипломатов, бездоказательно обвиняя их в шпионаже, тем самым София подогревает градус русофобской истерии.

«В этот раз разыгрывается карта НАТО — якобы кто-то пытался получить сведения о численности военнослужащих во время учений, явно с целью поддержания мифа о российской агрессии и угрозе», — отметил парламентарий.

Развернувшаяся шпиономания, планомерно сопровождающаяся высылкой российских диппредставителей из европейских стран, — часть общей кампании по дискредитации страны, заключил Слуцкий.

Болгарский МИД объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве persona non grata.