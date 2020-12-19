Москва, , 09:22 — REGNUM Вопрос певца Сергея Шнурова о влиянии российских хакеров на выборы в США, который он задал президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции, вызвал крайне негативную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 18 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Вопрос от Сергея Шнурова Цитата из трансляции

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

"Если бы наши хакеры влияли на результаты выборов в Штатах, то президентом США давно был бы Путин», — шутит пользователь Алексей.

Многие комментаторы оказались ошарашены данным вопросом. Граждане заявили, что попросту не ожидали уровня темы, которую выбрал Шнуров для того, чтобы услышать ответ от президента России.

«Я вообще не могу понять, зачем этому ''патриоту'' дали слово?! Надо говорить о российских проблемах, насущных вопросах. А он что спросил? Ну как тут можно без нецензурной лексики?!», — пишет Евгений П.

Люди оказались уверены, что данный вопрос говорит об интеллектуальном уровне артиста. Люди считают, что существует нескончаемое количество более интересных тем, на которые можно было бы услышать ответ от главы Российской Федерации.

«Да, ну и вопрос! Неужели в его голове не нашлось ни одного умного и интересного вопроса?», — задаётся вопросом пользователь Александр.

Ряд пользователей заявили о разочаровании в певце. Они полностью отвернулись от Шнурова и удалили его аккаунт из подписок в социальных сетях.

«Я лично в шоке от Шнура такой нелепый вопрос, столько острых тем и ситуаций. Это просто засланный казачёк, удаляю его из инсты!», — поделился пользователь Алекс.

Напомним, 17 декабря певец Сергей Шнуров в ходе пресс-конференции задал вопрос президенту России Владимиру Путину о влиянии российских хакеров на выборы в США.