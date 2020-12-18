Тбилиси, , 17:58 — REGNUM Только минюст Грузии возглавит новый министр, у остальных министерств останутся прежние руководители. Список обновлённого состава правительства поступил на утверждение в парламент республики сегодня, 18 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

Список на утверждение подал кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария. Новым министром оказался в нём только Гочи Лорткипанидзе, предлагаемый Гахарией на должность главы минюста: до сих пор он был замминистра юстиции.

Остальные министры остаются прежними. Так, МИД Грузии возглавит Давид Залкалиани, миноброны — Ираклий Гарибашвили, МВД — Вахтанг Гомелаури, минздрав — Екатерина Тикарадзе. Тея Ахвледиани останется госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия.

Чтобы этот состав был утверждён парламентом, достаточно, чтобы за него проголосовали 76 депутатов (из 150).

Напомним, правительство Грузии в связи с началом работы парламента нового созыва было отравлено в отставку 11 декабря 2020 г. Новый парламент был избран 21 ноября 2020 г.

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