Москва, , 17:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин 18 декабря провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется, темой совещания была нейтрализация угроз национальной безопасности России, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира.

Сообщается, что с докладом по этой теме на совещании выступил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.