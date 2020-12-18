Киев, , 18:05 — REGNUM Самой влиятельной группой на Украине в настоящий момент является «стая иностранных товарищей» в лице послов стран «Большой семерки», в то время как самый влиятельный политик — это председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Об этом пишет в сегодня, 18 декабря, политический аналитик Алексей Калиниченко в материале с обзором рейтинга «100 самых влиятельных людей и явлений» от газеты «Вести» для издания «Капитал» — официального партнера The Financial Times.

Эксперт напомнил, что авторы рейтинга поместили на первое место коронавирус Covid-19, а на вторую позицию — группу послов «Большой семерки».

«Итак, на втором месте — «стая товарищей» в лице послов G7. Внешнее вмешательство? Нет, не слышали… Давайте честно признаем — если бы посол Украины посмел в разговоре с президентом США высказывать свои рекомендации по поводу отбора судей в Верховный суд Штатов, то уже через 5 минут был бы объявлен персоной нон-грата и отправлен домой», — отметил аналитик.

Калиниченко уточнил, что считает третье место олигарха Рината Ахметова завышенным. Четвертая позиция президента, по его словам, фактически означает, что Владимира Зеленского считают менее влиятельным, чем группу послов G7.

«Авторы рейтинга тонко намекают, что последнее слово в принятии государственных решений остается не за президентом Зеленским и главой офиса президента Андреем Ермаком, а за «западными партнерами»», — констатировал специалист.

По словам Калиниченко, очень символично, что самым влиятельным украинским политиком «Вести» признали Виктора Медведчука, который является главным противником внешнего управления.

«Очень символично, что если послы G7 коллективно оккупировали второе место, то на позиции №5 обосновался главный идейный противник внешнего управления — народный депутат и председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. На данный момент это самая высокая позиция в рейтинге самых влиятельных среди всех украинских топ-политиков. Для сравнения — даже финансовый олигарх и «серийный меценат» Джордж Сорос получил только восьмое место. Глава Верховной рады Дмитрий Разумков — только на девятой позиции, а премьер Денис Шмыгаль — вообще лишь двенадцатый, за пределами первой десятки», — привел сравнение эксперт.

Он напомнил, что у партии Медведчука вторая по величине фракция в Верховной Раде, а на недавних местных выборах ОПЗЖ буквально разгромила Зеленского и «слуг» на малой родине президента — в Кривом Роге.

«Если рейтинги Зеленского и «слуг» стабильно падают, то «Оппозиционная платформа» растет — с 13,05% на выборах в ВР-2019 до 22,1% (Киевский международный институт социологии, ноябрь-2020)», — аргументировал автор.

Калиниченко обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин по сути отказывается общаться с Зеленским, в то время как с Медведчуком они провели около 10 встреч за год.

«И если руководство России прямо дает понять, что президенту РФ с Зеленским нечего обсуждать, то Владимир Путин с Медведчуком за 2020 год провели около 10 встреч (это из того, что стало известно). Если Зеленского игнорируют, то международные инициативы Медведчука готовы обсуждать. Не далее как сегодня, 19 декабря, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия, Германия и Франция готовы двигаться дальше в рамках переговорной площадки «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», которую год назад основал Медведчук», — подчеркнул аналитик.

Что касается Петра Порошенко, занявшего в рейтинге восьмое место, акцентировал Калиниченко, то «Европейская солидарность» неплохо выступила на местных выборах, победив в четырех регионах Украины.

«И хотя сам Порошенко играет роль оппозиции к новой власти, но и коалиция «слуги» + представители ЕС в Одесском горсовете, и совместное голосование за ключевые решения вроде закона о продаже земли свидетельствуют, что идеологически они одинаково проамериканские политики», — заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине был опубликован соцопрос, согласно результатом которого 42% жителей Украины считают президента Украины Владимира Зеленского «разочарованием года».

17 декабря влиятельное в стране издание «Вести» опубликовало свой рейтинг «ТОП-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине».